Gianfranco Bortolottis CAPPELLA – neu auf Vinyl

Dieses House- und Dance-Projekt ist eines DER Phänomene europäischer Popmusik. Der erste Hit 1988 „Push the Beat / Bauhaus“ war noch astreines House, es folgten zwischen 1992 und 1998 weltweite Eurodance-Charterfolge wie „Take Me Away“ und „Move It Up“. Nur sehr selten waren in den Cappella-Videos und auf den Covern die Menschen zu sehen, die man hörte. Aber darum ging es dem italienischen DJ und Producer Gianfranco Bortolotti auch nicht.

Er machte Musik, oft mit gesampelten Stimmen, und wollte das diese dann unters Volk gebracht wird, um die Welt ein weniger schöner zu machen. Jetzt gibt es drei der Alben neu auf Vinyl. Das erste Chart-Album „Helyom Halib“ von 1989 ist (noch) nicht dabei, aber das gab es ohnehin auf Vinyl, die folgenden Alben nicht immer. Los geht der Retro-Reigen mit „U Got 2 Know“ von 1993/1994, das in Deutschland populärste Album von Cappella. Bester Eurodance präsentiert von der Tänzerin Kelly (nein, sie sang hier nicht) und Rapper Rodney Bishop (nicht jeder Rap kam von ihm). Unsere Anspieltipps sind die Top-10-Hits „U Got 2 Let the Music“, „Move On Baby“ und „U & Me“.

Das 1996er-Album „War in Heaven“ beinhaltet die Charthits „Tell Me the Way“, „I Need Your Love“ und „Turn It Up And Down“, die zugleich auch unsere Anspieltipps sind. Alle daraus veröffentlichten Singles wurden in vielen europäischen Ländern Top-10-Hits. Das Album selbst wagte mehr Ausflüge in Trance- und Euro-Pop-Gefilde als der Vorgänger.

Heute eher wenigen bekannt ist, dass auch 1998 noch ein (unbenanntes) Album des Projekts erschien, obwohl mit Singles wie „Be My Baby“ und „U Tore My World Apart“ Charthits gelangen – aber eben nicht in Deutschland. Die Wiederveröffentlichung dieser drei Alben ist eine absolut tanzbare Reise in die Vergangenheit, für die #mensch sich nicht schämen muss. maschinarecordseu.com, www.cappellaofficial.com