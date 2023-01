„Gib mir Deine Liebe“ – Nina Hagen goes Technolektro

× Erweitern Foto: GABO Nina Hagen 2022 veröffentlicht Nina Hagen nach langer Pause ein neues Album: „Unity“. Mit dabei sind auch Sängerin Liz Mitchell von Boney M. und die nicht weniger legendäre Lene Lovich

Foto: Philip Zeller ÄTNA

Einmal mehr wagt sich die avantgardistische Punk-Gospel-Rockerin aus Berlin an Klubmusik. Wie schon in den 1990ern, als Nina Hagen für den UK- und US-Klubhit „Get Your Body!“ zusammen mit Adamski („Killer“, „The Space Jungle“ …) loslegte. Wir hatten hohe Erwartungen und wir wurden nicht enttäuscht.

Denn 2023 tat sich die immer wieder überraschende Sängerin mit dem Dresdner Duo ÄTNA zusammen. Herausgekommen ist ein klasse Track, der mit den Stimmen von Inéz' (auch zu hören bei Peter Fox‘ „Zukunft Pink“), Nina Hagens Röhre und den derben Beats und Trance-Effekten begeistert.

„Mit unserer Version von Gib mir Deine Liebe verneigen wir uns vor der Ikone Nina Hagen. Ihre Musik, ihr stilistischer Ausdruck sind grenzenlos und für uns Vorbild und Inspiration“, so das Duo aus Sachsen schriftlich. Wir hoffen, den Track in den Klubs zu hören, „Gib mir Deine Liebe (ÄTNA Remix)“ sollte gespielt werden. Das Video gibt es hier bei uns. linktr.ee/ninahagen