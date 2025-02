„Giv It 2 Me Baby“ – Neue Musik von Cappella

× Erweitern Fotos: ZYX, Media Records

Das vor allem in den 1990ern populäre Italo-House-Projekt begann schon Ende der 1980er in Italien und UK die Charts mit Hits wie „Helyom Halib“ und „Bauhaus“ aufzumischen. Der Durchbruch in Deutschland kam dann 1993 mit „U Got 2 Know“. Kennen wirst du Erfolge wie „Move on Baby“, „Tell Me the Way“ und „U & Me“.

2025 soll nach jahrelanger Pause – auf Tour war das Projekt aber seit 20 Jahren – endlich wieder neue Musik des House- und Eurodance-Projekts erscheinen. Eine Zusammenarbeit mit Luv Foundation, Ryan Sewell und LOKKAVOX.

Mark von Luv Foundation schwärmt geradezu über die gemeinsame Single „Giv It 2 Me Baby“, die im März erscheinen soll: „Ein Teenagertraum ist wahr geworden. Ich bin mit Cappella ** und ihren ikonischen Hits U Got 2 Let the Music (…) sowie Move It Up aufgewachsen, nicht zu vergessen andere zeitlose Klassiker wie Take Me Away, Don't Be Proud oder auch Turn It Up & Down, um nur einige zu nennen.“

** Bei Cappella remixte unter anderem Carl Cox mit, die Künstler*innen in den Videos waren meist nicht die wirklichen Rapper und Sänger*innen, bei „Take Me Away“ etwa schrie Disco-Legende Loleatta Holloway. Bei der neuen Single sind aber die zu sehen, die #mensch hört!

