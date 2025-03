Gizmo Varillas: „The World in Colour“

× Erweitern Foto: www.gizmovarillas.com Gizmo Varillas

Zehn Jahre ist es her, dass der in Brighton lebende Spanier Gizmo Varillas mit seiner ersten Single auf der Bildfläche erschien – seitdem hat er sich mit seiner Mischung aus Folk, Latin und Indie-Pop eine treue Fangemeinde erspielt.

Sein Sound ist ein Mix aus warmer Akustik, groovenden Rhythmen, ein Hauch Melancholie und ganz viel Sommergefühl. Jetzt folgt mit „The World in Colour“ sein bislang persönlichstes Album. Es erscheint am 21. März 2025 und bleibt seiner Handschrift treu: sanfte Gitarren, melodische Hooks und organische Percussion. Mal tanzbar, mal introspektiv – aber immer mit seiner unverwechselbaren Wärme. Passend dazu geht es 2025 auch live weiter: Nach einer ausverkauften Herbsttour 2024 kehrt Gizmo mit „The World in Colour“ auf die Bühnen Deutschlands zurück.

