Comeback: Glasperlenspiel

Ursprünglich aus Stockach am Bodensee, Regierungsbezirk Freiburg, kommt ein bundesweit erfolgreiches Duo, dessen Hits wie „Geiles Leben“, „Echt“ und „Nie vergessen“ auch in Metropolen bestens funktionieren.

Heute melden sich die beiden mit „Immer da“ zurück, 2018 erschien ihr letztes Album, das damals Platz 5 in den Charts erreichte, ein schöner und verdienter Erfolg für die Musiker. Jetzt geht es weiter.

„Gerade in den Wochen der sozialen Isolation und beschränkten Bewegungsfreiheit denkt man an die unbeschwerten Zeiten gern zurück“, lassen sie verlauten. Das neue Lied sei „eine Hommage an die Musik, die uns in unseren guten und schlechten Momenten immer zur Seite steht.“