Gleich zwei neue Lieder

Foto: Sony Music Beyoncé: Live at Wembley Schon seit den 1990ern liefert sie mit oder ohne Destiny's Child Hits ab

Wie immer überrascht und verwöhnt Beyoncé ihre weltweiten Fans ohne große Vorankündigung. Vor wenigen Stunden gab es zwei neue Lieder der Sängerin: das Country-Stück „TEXAS HOLD 'EM“ und die Ballade „16 CARRIAGES“.

Bester Singer-Songwriter*innen-Pop in Zeiten von KI-Dancefloor-Hip-Hop-Dance. Das tut gut.

Beyoncé wurde 1981 geboren und begann ihre Musikkarriere schon in den 1990er-Jahren als Teil der Girlgroup Destiny's Child. Die schwerreiche Stimmstarke landete solo und als Teil der von ihr dominierten Band Hits wie „Bills, Bills, Bills“, „Survivor“, „Crazy in Love“, „Independent Woman Part 1“ und „Single Ladies“, räumte aber auch mit Coldplay („Hymn for the Weekend“) und Lady Gaga ab („Telephone“). Zuletzt feierte Beyoncé 2022 Erfolge, da stürmten ihr klubbiges House-Lied „Break My Soul“ mit Drag-Aktivistin Big Freedia und die Disco-Nummer „Cuff It“ (nicht nur) die US-Charts. Und hier kannst du in die beiden neuen Lieder der Sängerin reinhören:

