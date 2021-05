Weißt Du, was das ist?

Foto: Martin Luther: Erster Walkman 1979

Am 21. Mai erscheint „Lovin’, Movin’ ft. FAB“ aus GLINTs kommendem Album „Human“, neue Musik, die nach den entspannten Stücken der 1980er klingt, etwas funkig, etwas poppig und irgendwie sexy. Das Motiv zur Musik ist ungewöhnlich. Alt.

Zwei Kassetten, etwas, auf dem die meisten Menschen, die vor 1995 geboren wurden, ihre Musik hörten, transportierten und auch aufzeichneten. Freilich war die Qualität der Radiomitschnitte oder Vinyl-Aufzeichnungen oft mangelhaft, aber Jahrzehnte vor Streaming-Angeboten und Jahre vor dem Siegeszug der CD war das die praktischste Möglichkeit, Musik zu hören. Denn seine Vinyl-Singles, Maxis und LPs wollte und konnte man nicht so einfach mobil anhören. Kassetten passten in den 1979 eingeführten Walkman und sorgten für Musik im Ohr, wenn man sie brauchte.

Das 1981er-Album „The Visitors“ von ABBA war 1982 die weltweit erste industriell produzierte CD, sie erschien einige Wochen VOR dem ersten in Serie produzierten CD-Player im Handel, das Album erreichte Platz eins der internationalen Charts also eher durch Vinyl- und Kassettenverkäufe

Als Schulkind der späten 1980er war der Walkman, waren Kassetten, für den Autor dieses Artikels DIE Chance, seinen Schulfreunden Acid House, Eurodance und Techno nahezubringen. Nicht immer mit Erfolg, aber schon damals zeigte sich, wie wichtig und identitätsstiftend Musik sein kann. Wem gewissen Musik „zu schwul“ war, dem erzählte man als Teenager dann lieber nicht von seiner Sexualität ...

GLINT

GLINTs neues Lied „Lovin’, Movin’“, eingesungen vom deutsch-italienischen Sänger Fabrizio Levita, ist musikalisch eine Zeitreise ins letzte Jahrhundert, lässt in Gedanken in eine Zeit vor Corona entschweben und passt hervorragend in jede Pop-Spotify-Playlist. GLINT, also Martin Stehl, ist übrigens kein Neuling im Musikgeschäft. So arbeitete der House- und Dance-Producer schon höchst erfolgreich mit Gloria Gaynor, La Bouche, Jocelyn Brown, Frank Farian und einst auch No Mercy zusammen.

Bei dem an Prince erinnernden Stück „Lovin’, Movin’“ sorgen ausgeklügelte Synthesizer-Effekte und eine funkige Gitarre, die Nile Rodgers hätte nicht besser spielen können, für einen angenehmen Retro-Touch, der Gesang ist sehnsuchtsvoll, erotisch und soulig. In Sachen Lyrics geht es in dem Lied um DAS Thema der Popwelt, die Liebe.

www.sine-music.com, www.fabriziolevita.de, www.steelym-musicproduction.com