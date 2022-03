Gloria Gaynor und Kylie Minogue im Duett

× Erweitern Foto: BMG Kylie Minogue Die vielseitige Popperin aus Australien ist seit den 1980ern eine DER Szene-Fürsprecherinnen und Charts-Ikonen

Foto: www.gloriagaynor.com Gloria Gaynor 1983 landete Gloria mit „I Am What I Am“ einen queeren Welthit, 1974 war sie mit „Honey Bee“ und „Never Can Say Goodbye“ erstmals in den Charts

Seit über 45 Jahren landet Gloria Gaynor in schönster Regelmäßigkeit immer wieder hoch in den Hitlisten, 2020 gab es erneut einen Grammy für ein Album, für ihr Gospel-Werk „Testimony“. Heute wurde ihr Video mit Kylie Minogue veröffentlicht. „Can't Stop Writing Songs About You“ ist unser Video des Tages!

Ein durchweg positiver Disco-Klopfer, eines der Highlights der „Guest List Edition“ von „Disco“, dem 2021er-Kylie-Album.

Im Interview mit uns verriet Kylie uns vor einigen Monaten: „Ich glaube fest daran, dass eine Gemeinschaft immer stärker ist als Einzelne. In einer Disco, in einem Klub kommen die Leute zusammen und feiern gemeinsam. Die Idee der Inklusion, des ‚Wir schließen niemanden aus‘, der Gedanke des Freiseins, all das hast du in einem Nachtklub, wenn du mal so richtig die Sau rauslässt. Wir Menschen müssen uns verlieren, um uns zu finden. Das Leben ist nicht nur Arbeit und Pflicht. In Orten wie Klubs wächst du über dich hinaus. Eine Nacht auf der Tanzfläche kann dich glücklich machen.“ Und dieses Lied bringt es auf den Punkt. Klasse!