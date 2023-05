Gloria Gaynor: neue Musik noch dieses Jahr

Foto: M. Rädel Gloria Gaynor

Ihr letztes Album „Testimony“ (wir berichteten) erschien 2019, wurde mit einem Grammy ausgezeichnet und erreichte Platz 4 der US-Gospel-Charts. Höchste Zeit, etwas Neues zu komponieren, oder? Und das tut Gloria Gaynor auch. Anlässlich ihres 80. Geburtstags am 7.9.23 soll im September eine EP mit neuer Musik erscheinen.

Auf Social Media teilte die legendäre Disco- und Soul-Sängerin ihre Vorfreude bereits mit ihren Fans: „Ich freue mich sehr, später im Jahr anlässlich meines 80. Geburtstags neue Musik zu veröffentlichen. Ich kann es kaum erwarten, diese neue Musik mit euch zu teilen!“ Wir freuen uns drauf!

Über Gloria Gaynor: Bei uns kennt #mensch sie vor allem für ihre Klassiker „I Will Survive“ (1978), „Never Can Say Goodbye“ (1974), „Reach Out, I'll Be There“ + „Walk On By“ ** (1975) sowie „I Am What I Am“ (1983), weltweit war sie mit weitaus mehr Singles in den Charts erfolgreich. So schaffte sie zum Beispiel mit „Just Keep Thinking About You“ (2001) und „I Never Knew“ (2002) Platz eins der US-Dance-Charts, eine Platzierung, die ihr auch unter anderem 1975 mit „(If You Want It) Do It Yourself“ sowie 1979 mit „Anybody Wanna Party?“ gelang. Ihr 2022er-Duett mit Kylie Minogue „Can't Stop Writing Songs About You“ erreichte über 1 Million Streams. www.gloriagaynor.com

** Im Original von Dionne Warwick 1963, aber erst in der Disco-Version von Gloria Gaynor ein Hit in Deutschland.

