Alison Goldfrapp: „So Hard So Hot“ mit KI-Video

Lange haben wir nichts gehört von Goldfrapp. Und jetzt kommt Sängerin Alison Goldfrapp zurück – mit einem klasse Video und einer Albumankündigung! Schon Mitte Mai soll ihr neues Album „The Love Invention“ erscheinen, es sei ihre „Hommage an den Dancefloor“.

Ein erstes Video daraus gibt es schon jetzt, hier bei uns. Erstellt wurde es mithilfe von Künstlicher Intelligenz, KI. Schriftlich verrät die Musikerin dazu: „Ich habe eine Reihe von Videovignetten für einige der Songs auf diesem Album erstellt, die mit einer Reihe von KI-Techniken behandelt wurden, um extreme Effekte in einem Spektrum zu erzeugen, das in Richtung radikaler Fantasie gleitet.“ Oha. „So Hard So Hot“ klingt aber sehr gut und schaut gut aus! Unser Video des Tages.