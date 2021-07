GoodVibesOnly mit Keye Katcher

× Erweitern Foto: M. Rädel Keye Katcher Chantal Freundschaft! Keye Katcher und die LGBTIQ*-Legende Chantal aus Berlin

Keye Katcher Der Anfang der 1990er-Jahre geborene queere Sänger Keye Katcher wurde vor allem 2012 durch die TV-Show „The Voice of Germany“ bekannt. Seitdem ist der waschechte Berliner viel gebuchter und gemochter Sänger bei CSDs, Partys und Events – bundesweit.

Seine aktuelle Single „It’s Gonna Be Good“ ist eine kleine Hymne! Keye Katcher ruft in diesem Lied auf, sich gemeinsam zu unterstützen. In guten Zeiten und vor allem in 'bad times' – Wir sind Mensch und stehen für uns ein“.

Der queere Gassenhauer wurde in einer Zeit geschrieben, in der nicht nur der Berliner Künstler, sondern wir alle viel positive Energie dringend brauchen.

Ende vergangenen Jahres entstanden die ersten Skizzen, die Keye auch damals schon stückweit aus dem tristen Pandemie-Blues holten und ihm selbst eine optimistische Einstellung für 2021 brachten. Für September diesen Jahres ist auch eine EP geplant. Heute um 10 Uhr feiert das QUEERE Musikvideo zu „It’s Gonna Be Good“ seine Premiere! www.keyekatcher.com