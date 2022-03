GoodVibesOnly mit MORCHEEBA

× Erweitern Foto: Michelle Hayward Morcheeba Downbeat, Chillout, Elektro-Pop und Soul, das ist Morcheeba

Das Schöne an Musik ist ja, dass sie einen sofort in eine andere Stimmung versetzen kann. Die Arbeit in der Agentur oder im Geschäft geht einfacher von der Hand, man ist entspannter – außer man hört Musik, die man nicht mag oder die eher aufputscht, Speed Metal zum Beispiel. Für entspannte – etwas soulige – Pop-Klänge steht schon seit 1995 die Band Morcheeba.

Das Duo hatte bei uns in Deutschland zwar nur einen Hit, „Rome Wasn’t Built in a Day“, ist aber in den Album-Charts eigentlich immer erfolgreich. 2021 zum Beispiel mit „Blackest Blue“ oder auch 1998 mit ihrem Klassiker „Big Calm“. Jetzt kommen sie bald auf Tournee – und wollen #GoodVibesOnly verbreiten. Im Fokus der geplanten Tournee stehen Stücke vom aktuellen Album: „In unseren aktuellen Songs“, so die Band selbst über die zehn Kompositionen von „Blackest Blue“, „zeigen wir einen Weg auf durch diese dunklen Zeiten, um am Ende zwar verändert, aber heil wieder herauszukommen.“ Ja, das brauchen wir genau jetzt.

MORCHEEBA – „Blackest Blue Tour 2022“: 28.5.22 Stuttgart, Im Wizemann , 29.5.22 Saarbrücken, Garage, 30.5.22 Köln, Live Music Hall, 31.5.22 Hamburg, Fabrik, 2.6.22 Berlin, Huxley’s Neue Welt, 4.6.22 München, Muffathalle, 5.6.22 Frankfurt, Batschkapp, morcheeba.uk