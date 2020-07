GoodVibesOnly: Sommermucke

Das Münchner DJ- und Producer-Duo Milk & Sugar veröffentlicht heute seine neue Doppel-CD „Summer Sessions 2020“. Vocal und Deep House trifft auf Ibiza Dancefloor.

Gleich 30 Lieder, die aktuell den Puls aller House-Freunde vorantreiben, sind auf der neusten Mix-Compilation versammelt, die sich in zwei Bereiche aufteilt: „House Nation“, das ist die erste CD, und „Love Nation“, CD Nummer zwei.

Unsere Anspieltipps auf CD eins sind unter anderem ATFC & Gene Farris mit „Spirit of House (Extended Mix“ und Soul Divide feat. Becka mit „Keep the Fire Burning (Sinner & James Remix)“. CD zwei, „Love Nation“, erfreut mit Klopfern wie „Under the Sun“ von Matthew1626 feta. Jeff Brown sowie „Joy of Life (Extended Mix“ von Arco und Simone Vitullo & Liva K feat. Brigitte Wickens „Feeling Good (Original Mix)“.