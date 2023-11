❤ Gossip sind zurück!

× Erweitern Foto: C. Critcheloe Synthie-Musiker Nathan Howdeshells, Drummerin Hannah Blilies und Sängerin Beth Ditto sind nach 11 Jahren Pause wieder vereint am Start

Das neue Album „Real Power“ – produziert von Rick Rubin – erscheint zwar erst am 22. März 2024, aber wir haben schon ein erstes Video daraus, den Clip zur brandneuen Single „Crazy Again“.

„Wir haben überlebt. Wir kamen aus dem Nichts, und wir haben uns da rausgeholt. Und jetzt, 20 Jahre später, immer noch gemeinsam Musik zu machen, ist einfach unglaublich“, so Sängerin Beth Ditto dazu schriftlich. „Als wir begannen, ging es bei Gossip viel darum, wegzulaufen – das war immer Teil der Musik. {...} Doch der Song handelt davon, verliebt zu sein und sich sicher zu fühlen.“

Ein Blick zurück: Dank Indie-Pop-Rock-Hits wie „Heavy Cross“, „Move in the Right Direction“ und „Standing in the Way of Control“ wurde Beth Ditto und ihre Band Gossip 2001 weltweit bekannt. Beth war und ist aber auch solo und mit Künstlern wie Cerrone erfolgreich. Über ihre musikalischen Einflüsse verriet uns die am 19. Februar 1981 geborene Künstlerin einmal „Meine Mum war für den Rock ’n’ Roll in unserem Haushalt zuständig, mein Dad liebte Country und Disco. Er hat mich immer in die Honky-Tonks mitgeschleppt.“ Das hört man ihren Erfolgen wie „Fire“ und „I Wrote the Book“ auch an. Klasse, diese Frau! Toll, diese Band! www.bethditto.com