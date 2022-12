Grandiose Popmusik: Sugababes „The Lost Tapes“

× Erweitern Foto: @sugababes Siobhan, Mutya und Keisha

Sugababes 2021 Ein 1998 gegründetes Pop-Trio mit vielen Umbesetzungen

Die Originalbesetzung Mutya, Keisha and Siobhan der Band Suagababes, die erstmals 2000 mit „Overload“ und dann vor allem (bis zur Trennung 2011 nach einigen Umbesetzungen) mit Hits wie „Push the Button“, „Get Sexy“ und „Hole in Your Head“ in den Charts abräumte, präsentierte am 24. Dezember ein neues Album.

„The Lost Tapes“ entstand in den Jahren 2012 – 2014 und ist ein fulminantes Werk, das neben starken und persönlichen Texten vor allem mit wunderbaren Melodien und extrem guten Pop-Beats punktet. Und eine sehr stimmige Prise Rock gibt es auch noch: „Summer of ’99“.

Unsere Anspieltipps sind die poppige 2013er-Hitsingle „Flatline“ (u. a. Platz 14 Irland,) das dramatisch-schöne „Love Me Hard“, das groovige „Drum“ und der Partyknaller „Boys“. Ganz großes Kino sind aber auch „Today“ (Ballade trifft auf Breakbeats) und „I'm Alright“, eine Popkomposition ganz in der Tradition alter Sugababes-Klassiker wie „Round Round“ oder „About a Girl“.

Über die Band: Das 1998 gegründetes Pop-Trio hatte viele Hits und viele Umbesetzungen. Siobhan ging 2001 nach dem ersten Album (Hits waren zum Beispiel „Run for Cover“ und „Overload“), Heidi kam – und mit ihr der ganz große Durchbruch mit zum Beispiel „Too Lost in You“, „Ugly“ und „Freak Like Me“. 2006 verließ Mutya das Trio, Amelle folgte, zusammen landete man dann die UK-Nummer-1 „About You Now“ und Hits wie „Get Sexy“. Keisha ging 2009, Jade legte los. Der Erfolg blieb bis zur letzten Single 2010 „Wear My Kiss“. Mittlerweile ist die Originalbesetzung wieder vereint: Mutya, Siobahn und Keisha. Funfact: Heidi sang davor bei der Urbesetzung von Atomic Kitten.