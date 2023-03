Großartiges von Nancy und Lee

×

Foto: @nancysinatra Nancy Sinatra „Summer Wine“, „Bang Bang“ und „These Boots Are Made for Walkin'“ sind drei ihrer großen Klassiker

DIE 1960er-Pop-Flower-Power-Country-Ikone Nancy Sinatra landete zusammen mit Lee Hazlewood (1929 – 2007) eine Reihe bis heute bekannter Charterfolge. „Summer Wine“ zum Beispiel, „Jackson“ oder „Some Velvet Morning“. Die beiden veröffentlichten aber auch erst in den Jahren danach zu Klassikern gewordene Nummern wie „Down from Dover“, „Arkansas Coal“ und „Elusive Dreams“.

Die meisten Duette der beiden Musiker*innen sind auf dem Album „Nancy & Lee“ aus dem Jahr 1968 zu finden, das vor einiger Zeit mit Bonustracks wiederveröffentlicht wurde. Aber eben nicht alle, denn 1971 taten sich die zwei begnadeten Künstler*innen erneut zusammen und veröffentlichten die Single „Did You Ever“, die in England ein großer Erfolg wurde und bis auf Platz 2 kletterte.

1972 folgte das Album dazu, in den USA unter dem Titel „Nancy & Lee Again“ veröffentlicht, in UK selbstverständlich „Did You Ever“. Neben den bereits erwähnten Liedern „Down from Dover“, „Arkansas Coal“ und „Did You Ever“ vereint es eine Fülle an poppigen Country-Stücken mit einer großen Portion Drama, Sehnsucht und Melancholie. Das Album erscheint am 24. März neu auf CD, LP und mit Bonustracks wie „Think I’m Coming Down“. Unbedingt anhören sollte #mensch sich aber auch „Paris Summer“.

Über Nancy Sinatra: Die am 8. Juni 1940 geborene „These Boots Are Made for Walkin'“-Sängerin ist queerer Kult. Sie sang einen James-Bond-Klassiker („You Only Live Twice“) und landete weitere Welthits wie „Somethin' Stupid“ **, „Bang Bang“, „How Does That Grab You, Darlin'?“ und all die psychedelisch-melancholischen Duette mit Lee Hazlewood. Ihr Vater Frank Sinatra durfte auch mit ihr singen. www.nancysinatra.com

** wurde 2001 von Robbie Williams und Nicole Kidman gecovert

