Ein Video gibt es noch nicht ...

× Erweitern Foto: @yardenrok Joezi Zirah

Foto: @osca_bar Joezi Zirah

Aber zwei tolle Bilder! Das Hamburger Klubmusik- und Pop-Label KONTOR Records hat mit „Gudeta“ von Joezi & Molla feat. Tamar Rada einen wirklichen Kracher am Start, der sofort auf die Tanzfläche lockt. Oder im Gym – und im Homeoffice – zu Höchstleistungen anspornt.

Hinter dem fetten Track stecken die beiden Producer und DJs Molla (aka Mor Avrahami ein Star der queeren Klubwelt Israels) und Joezi. Der in Paris geborene tätowierte Musiker ist durchaus populär, ist er doch schon lange als Model und Blogger erfolgreich.

Aktuell lebt Joezi in Tel Aviv, wo er auch Teil einer erfolgreichen TV-Produktion ist und einen Klub betreibt. So genug der Worte, hört euch den Track einmal an! www.facebook.com/joezi.zirah