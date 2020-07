Gus Dappertons Videopremiere

× Erweitern Foto: Kobalt Music Gus Dapperton

Der von der VOGUE und der Szene so geschätzte Künstler mit der schrägen Frisur präsentiert heute sein neues Video: „Post Humorous“. Um 16 Uhr geht es online.

Mit dabei sind lauter Freunde des queeren Künstlers, der im September sein neues Album „Orca“ veröffentlichen will, der Albumname stehe für unsichtbares Leid, so der 23 Jahre alte Musiker aus den USA.

„Ich war nicht im Gleichgewicht“, so Gus Dapperton. „Mein ganzer Lebensstil und meine Gewohnheiten waren zu extrem geworden. Nachts bekam ich nie meine acht Stunden Schlaf, immer gab es Alkohol und oft waren auch Drogen im Spiel. Dazu ungesundes Essen. Und dann waren da ja noch die Auftritte: So eine Show kann wahnsinnig inspirierend sein, ein echtes emotionales High ... aber wenn dann doch mal etwas schiefläuft, kann einen das auch ganz schön fertig machen.“

Alles Erlebte hat der Schmucke in Kunst umgewandelt, Musik, die etwas zu sagen hat. „Es war auf jeden Fall eine reinigende Erfahrung, all diese Gefühle in eine musikalische Form zu bringen ...“

Wir sind uns sicher: Seine Lieder helfen mit, besser durch den Tag zu kommen. Willkommen zurück! www.facebook.com/gusdapperton