× Erweitern Foto: Peter Neill Rick Astley

Rick Astley

Rick Astley bleibt für manche(n) immer der Sänger von Hits wie „Whenever You Need Somebody“, „Cry for Help“ und „Take Me to Your Heart“. Er ist aber mehr und hat viel mehr drauf. Eine wunderbare Kostprobe seines Könnens erscheint am 6. Oktober.

Und diese Kostprobe ist wesentlich folkiger, souliger und rockiger als #mensch erwartet. Womöglich hat Rick Astley auch der Erfolg von George Ezra ermutigt, musikalisch mal ganz andere Musik zu machen. Das Ergebnis kann sich mehr als nur hören lassen. „Are We There Yet?“ ist ein stimmiges, sehr melodiöses und poppiges Album. Wie gemacht für einen hygge Herbst!

Unsere Anspieltipps sind die folkige Soul-Blues-Nummer „Dippin My Feet“, die Ballade „Golden Hour“ und die treibende Soul-Granate „Maria Love“. Musikalisch ist er gut gealtert, der Rick. Über den Sänger: Mit weit über 40 Millionen verkauften Platten, darunter 1980er-Klassiker wie „Together Forever“, „Hold Me in Your Arms“ und „Never Gonna Give You Up“, schrieb der Musiker Popgeschichte. Rick Astley (geboren am 6. Februar 1966) ist weltweit ein Star. Sein 2016er-Comeback-Album „50“ schaffte Platz eins in den UK-Charts und war auch bei uns erfolgreich. Seitdem ist der Künstler wieder voll dabei.