Gym Quarantine mit HUGEL

Homeoffice, geschlossene Fitnessstudios, Regenwetter. Nicht nur HUGEL hat Angst, zu verfetten. Daher hat er einen starken House Track am Start, der motivieren soll, auch zu Hause Sport zu treiben.

„In dieser merkwürdigen Zeit der Isolation wollte ich den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, also habe ich eine Home-Workout-Hymne geschaffen. Ich habe meine eigene Stimme aufgenommen, damit ich direkt zu den Menschen sprechen kann – als würde ich auf ihrer Couch sitzen“, so der französische DJ und Producer HUGEL, der mit „WTF“, „Bella Ciao“ und an der Seite von Robin Schulz schon fette Hits am Start hatte. Der Song begleitet euch bei euren Home-Workouts und ich bin euer Personal Trainer! Ob zu Hause oder im Park, ab jetzt werdet ihr nicht mehr alleine sein, denn ich bin in euren Ohren.“