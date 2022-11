Halleluja! „Sister Act“ in FFM

× Erweitern Illustration: The English Theatre Frankfurt

Aretha Franklin „A Deeper Love“ sang Aretha Franklin für den zweiten „Sister Act“-Film 1993

„Heavenly fun on sinful earth” – in chaotischen Zeiten steht vielen der Sinn nach Erbauung. Wer soll es einem vergönnen? Vor allem, wenn das English Theatre das schwungvolle Musical „Sister Act“ ins Programm aufnimmt?

Ungewöhnlicherweise lieferte die Filmfassung von Sister Act – legendär im Jahr 1992 und 1993 besetzt mit Whoopie Goldberg – die Vorlage für das Bühnenmusical, das 2006 zum ersten Mal aufgeführt wurde. **

Die Story ist übersichtlich: Barsängerin Dolores ist die Freundin eines zwielichtigen Milieubosses. Als sie in diesem Zusammenhang Zeugin eines Mordanschlags wird, bringt die Polizei Dolores im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms als Nonne verkleidet und unter dem Decknamen „Mary Clarens“ in einem Kloster unter. Die lässige Dolores hat zunächst Schwierigkeiten, sich in die rigide Klosterordnung einzufügen. Aber Mutter Oberin erkennt das Gesangs- und Tanztalent der Undercover-Nonne und lässt sie den bislang eher traurigen Klosterchor betreuen. Das Experiment glückt: Dolores alias Schwester Mary bringt den Chor nach vorne – und zwar so weit, dass selbst der Papst in Rom von der erfolgreichen Chortruppe erfährt und seinen Besuch ankündigt. Leider bekommt auch die Unterwelt Wind von den Geschehnissen; ein Spitzel enttarnt Dolores und verschleppt sie aus dem Kloster. Doch die Gangsterbande hat nicht mit der Power der Schwesterngemeinschaft gerechnet, die nun alles dransetzt, um Dolores zu befreien. Den Löwenanteil am Erfolg des Musicals haben nach wie vor die mitreißenden Gospel-Songs des Stücks sowie die schwungvollen Choreografien. Für das English Theatre führt Ewan Jones erstmals die Regie, musikalischer Direktor ist Mal Hall, der in dieser Funktion bereits erfolgreich für „Cabaret“ und „Sweeney Todd“ im English Theatre tätig war. Halleluja!

12.11. – 2.4.2023, English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, 19:30 Uhr, Spieltage: Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de

** Ein 2022er-Film-Remake der Komödie „Sister Act“ für 2023 ist gerade in Produktion