Hans Nieswandt „Flower Hans“

Hans Nieswandt

Der Musiker hinter dem queeren Klub-1990er-Klassiker „From Disco to Disco“ präsentiert Mitte März sein neues Album, das großartige, aber seltener gehörte Lieder der Hippie-Zeit in aktuellen Disco- und House-Gewändern reinszeniert.

Eingespielt mit Band und Sänger*innen, frei mit dem Gedanken in den Köpfen: „Wie hätte der Flower-Power-Sound der Hippies geklungen, wenn Disco sich bereits in den 1960ern manifestiert hätte?“

Der Whirlpool-Productions-Kreative wird diese groovigen Lieder auch live präsentieren. Unsere Anspieltipps auf dem Album „Flower Hans – A Collection of Songs from the Hippie Era in a Disco Style“ sind „Nature Boy“, „Friends & Lovers“, „Ride the Wind“ und „Sweet Algorithm“. Ach, eigentlich alle Lieder …

Hans Nieswandt live: 11.3., Köln – Clubheim Olympia, 17.3., Hamburg – Golden Pudel, 18.3., Berlin – Paloma. www.hansnieswandt.de