Hat die Komfortzone verlassen: McCray von La Bouche

Seit 1994 landete er mit La Bouche weltweit Hits wie „SOS“ und „Fallin' in Love“

Lane McCray könnte es sich einfach gut gehen lassen, ist er doch mit La Bouche und dank Hits wie „Be My Lover“, „You Won’t Forget Me“, „Bolingo (Love Is in the Air)“ und „Sweet Dreams“ berühmt und wohlhabend geworden.

„Rückblickend kommt mir mein Leben manchmal vor wie ein Märchen. Was ich in den 1990ern erleben durfte, kann man mit Worten kaum beschreiben und ich bin immer wieder tief berührt, wenn ich die Hits von damals bei den ganz großen 90er-Festivals live vor 20.000 mitsingenden Menschen performen darf.“

Und auch wenn es immer mal wieder auch in den Charts platzierte Veröffentlichungen mit La Bouche gibt, wollte Sänger Lane McCray Neues ausprobieren: Pop. Mit einem kleinen Schuss Rock. „Save My Life“ klingt dank seiner Soul-Stimme, dem Piano und den Gitarren frisch und sommerhittauglich. Junger Pop eines 59-Jährigen, wir lieben!

„Musikalisch befand ich mich viele Jahre im Nirwana. Ich war zwar bis 2020 immer pausenlos auf Reisen, um die großen Hits zum Besten zu geben, aber ich hatte keine Vision für mich selbst. Jetzt bin ich zum ersten Mal allein der Main Act, ohne die großen Hits, die ich im Schlaf rückwärts singen könnte. Es ist ein Neuanfang bei null, aber wenn ich im letzten Jahr etwas gelernt habe, dann dass nichts im Leben selbstverständlich ist und dass es ganz schnell zu spät sein kann.“ Hier ist das Musikvideo zu seiner neuen Single „Save My Life“:

