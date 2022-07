× Erweitern Foto: Trevor HAYLEY KIYOKO „Panorama“

Hayley Kiyoko

Unlängst stellte die Sängerin ihre neue Single „For the Girls“ aus ihrem bald erscheinenden zweiten Album „Panorama“ vor. Auch beim Musikvideo führte die Pop-Vorreiterin Regie und legt eine romantisch-queere Parodie von Amerikas beliebtester Dating-Show vor …

„Wie auch immer du dich identifizierst oder wen auch immer du liebst, ich hoffe, dieser Sommer-Bop gibt dir das Gefühl, sexy und stark zu sein“, so die Künstlerin darüber. Seit sie 2018 ihr Debütalbum „EXPECTATIONS“ veröffentlichte, hat sich Kiyoko zu einer der weltweit meistverehrten Pop-Künstlerinnen entwickelt und sich laut Rolling Stone „an die Spitze einer selbstbewusst queeren Pop-Bewegung“ gesetzt“. #20GAYTEEN wurde Kiyoko für zwei VMAs nominiert und gewann als „Push Artist of the Year“, außerdem performte sie ihren Song „Curious“ im Rahmen der Veranstaltung. Seit ihrem Debüt als Musikerin im Jahr 2015 hat Hayley Kiyoko weltweit über 1 Milliarde Streams, 2,2 Millionen YouTube-Abonnenten und über 817 Millionen YouTube-Views angehäuft, außerdem hat sie ausverkaufte Konzerte rund um die Welt gespielt, darunter in Deutschland. Von NPR als „eine der einflussreichsten Musikerinnen des 21. Jahrhunderts” gepriesen, inspiriert Hayley ihre Community mit nuanciertem Storytelling und ermutigenden Lyrics. Letztes Jahr brachte Hayley ihr erstes Gender-inklusives Parfüm Hue, heraus, erhältlich unter huebyhayley.com.