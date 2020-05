Herr Zimmer & Herr Walker

× Erweitern Alan Walker

Foto: Pal Hansen-Tore Odiin / Mohammed Sarmadawy Alan Walker und Hans Zimmer

Große Gefühle, Pathos, Melancholie. Sowohl der legendäre Komponist Hans Zimmer als auch Norwegens Eurodance-Export Nummer eins, Alan Walker, bedienen gerne und erfolgreich die ganze Klaviatur der Gefühle in ihrer Musik. Jetzt haben sie ihre künstlerischen Energien vereint.

„Time“ heißt der instrumentale Track, der klingt wie aus einem Science-Fiction-Film. Sanfte Synthesizer-Klangteppiche treffen auf treibende Trance-Beats, und tanzen mit den sphärischen Ideen von Hans Zimmer, jenem legendären Hollywood-Künstler mit Wurzeln in Frankfurt am Main.

Der Filmkomponist, Arrangeur und Musikproduzent wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und bekam einen Oscar für die Filmmusik zu „Der König der Löwen“. Seine Zusammenarbeit mit Alan Walker ** ist die womöglich anspruchsvollste Dance-Nummer des Sommers! Das Video gibt es hier:

** Über Alan Walker

Alan Walker, geboren am 24. August 1997, ist ein Künstler aus Norwegen. Seine von Deep House, Klassik und Eurodance inspirierte Musik, mit oder ohne Vocals, überzeugt wieder mit einem großen Schuss Melancholie und nicht zu schnellen, trotzdem extrem treibenden Beats. „Sing Me to Sleep“, „Alone, Pt. II (mit Ava Max)“ und auch „Faded“ sind nur einige seiner Nummer-eins-Hits. Über einen seiner Hits sagte er mal: „‚Alone‘ ist ein Song über Zusammengehörigkeit, der das Gefühl und die Behaglichkeit von Solidarität preist. Als ich mit dem Musikmachen anfing, ging es nie darum, jemand zu sein, sondern etwas zu erschaffen, woran sich andere mit mir zusammen erfreuen können. Das Gemeinschaftsgefühl, das ich durch das Komponieren, Produzieren und Teilen von Musik mit anderen Menschen erlebt habe, ist einfach unglaublich.“