Herzbeben auf dem Dancefloor

Funkiger Soul mit einem Schuss Disco: Musik, die zwar nicht die aktuellen Charts dominiert, aber international für gute Emotionen sorgt. Wir haben hier zwei Tipps für dich!

Rachel Yarabou, die Frontfrau DER Soul-Band aus Europa, Principles of Joy, berührt mit ihrer warmen Stimme und all den Gefühlen, die sie transportiert. Im März erscheint ein neues Album dieser Pariser Band: „It's Soul That Counts“. Texte, die sich lohnen, angehört zu werden und Musik mit quirligen Retro-Einflüssen, etwa Soul der 1960er oder auch Sister Sledge.

Und auch von Paradise Phantoms aus Madrid gibt es neue Musik. Diese Band erinnert aber weniger an Jocelyn Brown oder Aretha Franklin (wie die zuerst gepriesenen Principles of Joy), sondern sind stilistisch in der Disco-Funk-Ecke zu finden. Ecke? Auf dem Dancefloor! Und da locken dich auch die Stücke des neuen Albums „TEN“ hin. Wer Bands wie Chic oder auch Daft Punk und den legendären Prince mag, der wird dieses Album lieben.

