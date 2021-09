Herzschmerz und Traurigkeit, Triumph und Stärke

× Erweitern Foto: T. Mullin Cynthia Erivo

Cynthia Erivo ist eine Grammy-, Emmy- und Tony-Award-gekrönte Schauspielerin, Sängerin und Produzentin sowie eine Oscar-, Golden-Globe- und SAG-Nominierte. Momentan ist Cynthia als Jurorin auf den Internationalen Filmfestspielen in Venedig tätig.

Angesichts dieser beeindruckenden Erfolgsbilanz mag es überraschen, dass Cynthia Erivo nun verkündete, noch einmal ganz bei Null anfangen zu wollen. Aber genau das tut sie mit ihrem Solo-Debüt „Ch. 1, Vs. 1“, das bei dem traditionsreichen Jazzlabel Verve Records erscheint. Das Label hat in seiner Geschichte zahlreiche weibliche Gesangsikonen hervorgebracht. Von Ella Fitzgerald, Billie Holiday und Sarah Vaughan über Nina Simone, Anita O’Day und Blossom Dearie bis hin zu Natalie Cole, Diana Krall und Lizz Wright. Eine illustre Gesellschaft, in die Cynthia Erivo hervorragend hineinpasst, auch wenn sie selbst keine Jazzsängerin im strikten Sinne ist.