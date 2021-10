Heute zu haben: Hapes Neues

× Erweitern Foto: S. Knoll Hape Kerkeling „Ich lasse meine Zuhörer in meine musikalische Welt hinein, in eine Welt, die mir wirklich sehr nah ist.“

Hape Kerkeling Das Album erscheint am 22. Oktober auch als CD-Buch-Version

Heute erscheint „Mal unter uns ...“. Schon ein Blick auf die Liederliste macht klar: Hier steckt Idee und Herzblut dahinter. Titel wie „Gudrun“ (seine zweitbeste Freundin, sie wird auch in seinem aktuellen Buch „Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich“ thematisiert), „Sexy wenn ich tanz“ und „Glaub an Dich“ können doch nicht lügen, oder?

„Musik war schon immer meine große Leidenschaft! Dass ich nun ein Album mit meinen persönlichen Lieblingsliedern aufgenommen habe und diese auch noch mit tollen Geschichten in die deutsche Sprache bringen kann, macht mich sehr stolz – das ist das persönlichste Album meines Lebens!“

Über sein neues Lied „Ich leb den Traum“ verrät der Künstler: „Obwohl das Ding dermaßen nach vorne geht und einen wirklich aus dem Sessel peitscht und auch zum Tanzen antreibt, ist die Musik eher in Moll, und der Gesang versucht immer dagegenzuhalten.“

Der Comedian und Umbrien-Fan ist ohne Frage der bekannteste Komiker (Horst Schlämmer) und TV-Moderator Deutschlands. Hape Kerkeling, geboren 1964 in Nordrhein-Westfalen, arbeitet seit 1984 beim TV, berühmt wurde der Sprachbegabte einst als Comedian mit der Rolle „Hannilein“. Seitdem folgten populäre Programme, Bücher, der Horst-Schlämmer-Kult, Charthits wie „Hurz!“, seine Andrea-Berg-Hommage Uschi Blum, Kinoerfolge und Fernseh-Highlights wie „Total Normal“, „Kein Pardon“, „Hape trifft“, „Club Las Piranjas“, „Der Junge muss an die frische Luft“ und natürlich die legendäre Nummer als Königin Beatrix. Was Hape macht, wird zu Gold. Und wir haben hier das neue Video von ihm.