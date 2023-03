„Higher“ – Moonbootica

Ein wahrlich kraftvoller House Track, den die beiden Musiker da abliefern! Eine satte Bass Drum, eine starke Frauenstimme, eine fette Prise Soul und ein Beat, der dich sofort mitwippen lässt.

„Higher“, der brandneue Track von Moonbootica hat das Zeug, in den Klubs (und womöglich auch in den Charts) abzuräumen.

Schon seit der letzten Jahrtausendwende sind die beiden Musiker, DJs und Produzenten erfolgreich am Start. Hits wie „Men of the Future“, „We 1,2 Rock / Roll the Dice“ oder „Work Your Body“ gehören zu coolen queeren Partys wie die Reeperbahn zu Hamburg. Die beiden mit den großen Füßen (daher der Name: die Latschen von DJs KoweSix und Tobitob passen oft nur in Moonboots) wissen einfach, wie man House und Dancefloor so komponiert, dass die #Loide sofort auf die Tanzfläche rennen. www.moonbootica.com