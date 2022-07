„Hoffnung treibt uns alle an“ – Jason William

Sehr jung, einst bei „The Voice Kids“, jetzt Abiturient mit großer Karriere vor sich: Jason William. Unser Video des Tages ist sein brandneuer Videoclip zu „Hope“.

Über die soulige Popnummer verrät der Hingucker aus dem Saarland: „Hoffnung treibt uns alle an, sie ist lebenswichtig. Vor allem in der aktuellen Lage bedarf es besonders viel davon. Ursprünglich habe ich den Song aus dem Pandemie-Frust meiner Generation heraus geschrieben, habe aber schnell gemerkt, dass das Thema viele Menschen unabhängig vom Alter bewegt. Denn Hoffnung kann einen auch verzweifeln lassen und um all das geht es in ‘HOPE‘.“