Hol Dir den Klub nach Hause

Der Regen peitscht ins Gesicht, der Wind dröhnt im Ohr und die Klubs sind zu. Alles nicht gerade das, was einem gute Laune verschafft. Diese vier CDs aber schon.

Am Freitag erscheint „KONTOR Top of the Clubs Vol. 87“, hierauf mischten unter anderem die DJs Markus Gardeweg, der Musiker legte schon im Hamburger Klub 136° auf, remixte einst unter anderem Lisa Stansfields Hit „If I Hadn’t Got You“ und landete Kracher wie „Why Don't You Let Me Know“, und DJ Jerome (er bekam gerade eine Goldene Schallplatte für seinen Erfolg „Light“).