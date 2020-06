Neue Musik von Honey Dijon

× Erweitern Foto: www.facebook.com/pg/DJHoneyDijon Honey Dijon

Honey Dijon Ihr Mix-Debüt erschien einst auf Peter Rauhofers Label Star 69 Records

Honey Dijon ist eine DER queeren DJanes und Produzentinnen, jetzt hat sie ein neues Lied am Start: „Not About You“.

„Der Dancefloor ist ein Ort, an dem alle Labels, Hemmungen und Vorurteile hinter sich gelassen werden“, sagt Honey Dijon über die erste Single von ihrem kommenden Album „Black Girl Magic“. „Ein Ort, um Träume zu schaffen und seine Sehnsüchte zu auszuleben. Schließlich geht es nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht um uns!“

Geboren wurde DJ (Miss) Honey Dijon in Chicago, jetzt lebt die Trans*-Aktivistin in New York – und ist immer wieder in Berliner Klubs tätig (wo sie eine Zweitwohnung hat und meist lebt).

Bekanntheit erreichte sie ab 2010, als Peter Rauhofer sie förderte, der große Durchbruch kam 2019, als sie Madonnas „I Don't Search I Find“ vom Nummer-1-Album „Madame X“ remixen durfte.

