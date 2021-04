Horse Meat Disco, Mousse T., Glitterbox und Dimitri From Paris

× Erweitern Foto: Facebook / Mousse T. Mousse T.

Foto: Jens Koch Mousse T.

Gerade hat Mousse T. das neue Lied der Horse Meat Disco geremixt, „Love If You Need It“ soll noch im April erscheinen.

Zusammen mit der Truppe von Glitterbox und dem Team der Horse Meat Disco sorgt er mit Songs wie diesem für klubbige Musik, die man auch sehr gerne zu Hause und bei Tageslicht hört. Und leider nur dort, denn die Klubs sind durch die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leider weiterhin zu ...

Sein behutsamer Remix der aktuellen Horse-Meat-Disco-Produktion „Love If You Need It“ ist eine housige Perle, die mit catchy Vocals beflügelt. Disco, House und Pop, das kann er! Mousse T. aka Mustafa Gündoğdu wurde 1966 in Hagen geboren, schon seit den späten 1980ern widmet er sich der Musik, seit den 1990ern ist der House-Producer als Remixer und Musiker für Stars wie Simply Red, Tom Jones, Moloko sowie die No Angels sehr erfolgreich. Der Wahl-Hannoveraner landete Welthits wie „Sex Bomb“, „Is It ’Cos I’m Cool?“ und „Horny '98“, ist aber trotzdem extrem unaufgeregt und „down to earth“.

Sein „Bruder im Geiste“ Dimitri From Paris ist übrigens auch nicht untätig. Der Chic-Remixer legte musikalische Hand an die soulige Hymne „Music Saved My Life“ von Fiorious, die via Glitterbox und unterstützt von Juno Records erschienen ist.

Und auch Purple Disco Machine chillt nicht faul rum. Der 1980 geborene Sachse arbeitete schon mit erfolgreichen Klubgrößen wie Faithless zusammen und sorgt rund um den Globus für eine satte Portion Disco und High Energy. Auch er produziert jetzt vor allem im Studio und freut sich über Charthits wie „Hypnotized“.