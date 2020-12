Horse Meat Disco & Dua Lipa

× Erweitern Dua Lipa Madonna Missy Elliott

Dua Lipa

Vor einigen Wochen erschien „Future Nostalgia / Club Future Nostalgia“ von Dua Lipa, darauf findet sich auch ein Remix der queeren Disco-Größen von „Horse Meat Disco“ und natürlich der Hit mit Madonna.

Lohnt es sich denn? Ja! Denn die 2CD-Version des Albums „Future Nostalgia / Club Future Nostalgia“ / das Vinyl-Remix-Album „Club Future Nostalgi“ bringt dir alle aktuellen Hits („Hallucinate“ ...) der Sängerin und zudem ausgefallene und genreübergeifende Remixe angesagter DJs und Producer. Unsere Anspieltipps sind „Love Again (Horse Meat Disco Remix)“ , „Boys Will Be Boys (Zach Witness Remix“, „Levitating (The Blessed Madonna Remix) [feat. Madonna & Missy Elliott]“ sowie „Physical (Mark Ronson Remix) [feat. Gwen Stefani]“. Ein klasse DJ-Mix, der dein Zuhause zum Studio 54 macht. Hui!

Über Horse Meat Disco

Seit 2009 bereicherte die Disco- und High-Energy-Party Horse Meat Disco das Partyleben Berlins. Ursprünglich gestartet ist die queere Party mit dem Fokus auf Klubmusik der 1970er- und 1980er-Jahre (also eher kein ABBA, dafür Patrick Cowley) im Jahr 2003 in London. Während der noch andauernden Corona-Pandemie erschien unlängst auch eine eigene Platte („Love And Dancing“) der queeren Bartjungs. Hier geht es zum LP-Artikel.