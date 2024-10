House-Beats, Ibiza und Erinnerungen an den Sommer

× Erweitern Foto: Freepik In der Stadt kann die heiße Jahreszeit nerven ...

Expand Foto: M. Rädel Sommer, Garten, Natur An schöne Sommertage denkt #mensch gerne

Turn da music up! Mit der 2CD „House Nation Ibiza 2024“ kommt am 1. November eine groovig-tanzbare und manchmal auch derb-kickende Werkschau aus dem Hause Milk & Sugar zu uns, die vom ersten bis zum letzten Lied Freude macht!

Lauter pumpende House-Klubkracher im Megamix gibt es auf der neusten Doppel-CD des einst in Bayern gestarteten House-DJ-Projekts. CD Nummer eins namens „House Nation“ und CD Nummer zwei namens „Love Nation“ sind ein klasse Eindruck von dem, was in den Klubs gerade weltweit – und besonders in denen auf Ibiza – auf die Partygäste losgelassen wird. So klang der Sommer 2024! Ein paar Klassiker sind auch mit dabei, klar, etwa „Let the Sun Shine (James Hurr Scorchio Extended Mix)“ von Milk & Sugar und auch „Superstylin' (Mochakk Remix)“ von Groove Armada. (Oft souliges) House, passend für die Partynacht und passend für den Hausputz – einfach großes Kino für die Ohren. milkandsugar.komi.io

Besuch uns auf Instagram: