Der neueste Wurf von Inner City

Inner City mit Idris Elba 2021

Die legendäre US-House-Crew gibt es mittlerweile seit über 30 Jahren, aber immer noch sind Kevin Saunderson, sein Sohn Dantiez und Sängerin Steffanie Christi’an für starke Hymnen gut, die in den entsprechenden Charts abräumen **.

„No More Looking Back“ heißt das letzte Woche erschienene Lied, das zusammen mit Idris Elba entstanden ist. Ein Klopper, der die Klubs zum Beben bringen würde, wären sie denn geöffnet ... Aber auch im Homeoffice oder in der hyggeligen Wohnung macht dieser soulige Track großen Spaß. Mitgrooven und -singen statt im winterlichen Blues zu versinken!

„Looking back on my life and all the things I let slip / All the things I let slip through my fingers and I can't hold on to the past / Moving forward / I'm coming, I'm taking over, taking over“

„Pennies from Heaven“ ist einer ihrer großen Klassiker, das Lied erreichte Platz 1 der US-Dancecharts

Über Inner City

Produzent war und ist DJ Kevin Saunderson aus Detroit, der (anfangs zusammen mit Juan Atkins und Derrick May) seit dem 1988er-Hit „Big Fun“ für housige Hits sorgt. Kennen wirst du sicherlich Chart- und Szeneerfolge wie „Good Life“, „Hallelujah“, „Save Me“, „Pennies from Heaven“, „Do Ya“ oder auch „Praise“. Noch kurz vor der Corona-Pandemie waren Inner City erfolgreich auf Welttournee.

www.facebook.com/InnerCityDetroit, innercitydetroit.com

Funfact: Warum House House heißt? Nun, der erste Klub, der sich dieser Musikart widmete, war das Warehouse in Chicago

** Anders als noch in den frühen Nullerjahren zählen in die Top 100 nicht mehr nur die Verkäufe, sondern auch andere Arten des Abspielens mit ein; Klubmusik findet sich meist in den jeweiligen Sparten-Charts und auf YouTube wieder