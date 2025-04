„How Do You Love? (Pet Shop Boys Remix)“ – The Hidden Cameras

× Erweitern Foto: M. Zerrahn The Hidden Cameras

Expand Pet Shop Boys Seit „West End Girls“ 1984 die Charts anführte, haben die beiden Musiker Chris Lowe und Neil Tennant ein Dauerabonnement für die Charts – Hits wie „Love etc.“, „Go West“, „It's a Sin“ und „Heart“ kennt fast jede(r). Noch 2024 landete das queere Duo mit dem Album „Nonetheless“ in den Top 3 der Charts.

Dass die Hidden Cameras gerade ihr Comeback feiern, freut viele. Dass es einen Dance-Remix des neuen Hits von den Pet Shop Boys gibt, freut viele noch viel mehr. Wir haben das Video für euch.

Das Musiker*innen-Kollektiv um den Wahlberliner Sänger, Gitarristen und Songwriter aus Toronto, Joel Gibb, steht seit der letzten Jahrtausendwende für schwule Musik, queere Kultur und Indie-Sounds. Mit seiner „Gay Folk Church Music“ brachte Joel schwule Themen auf die Bühne – und sogar in Kirchenräume – lange bevor der Mainstream-Pop sie aufgriff. Und jetzt locken The Hidden Cameras mit „How Do You Love? (Pet Shop Boys Remix)“ auf die Dancefloors der Klubs. Dank der tollen Bearbeitung der Pet Shop Boys könnte es auch mal in den Charts klappen. Muss es aber nicht. Das brandneue Video gibt es hier bei uns! www.thehiddencameras.com