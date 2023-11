Emeli Sandé – hörenswertes Neues

Foto: Virgin Emeli Sandé Mit dieser Frisur wurde sie populär

Die queere und international erfolgreiche Sängerin Emeli Sandé veröffentlichte vor knapp zwei Wochen ihr neues Album „How Were We To Know“ und konnte sich damit gut in den internationalen Charts platzieren. Ein Paukenschlag ist das Comeback allerdings (noch) nicht geworden.

Dabei ist das Album der 1987 Geborenen wirklich sehr, sehr gut. Bisher wurden drei Singles veröffentlicht: „There for You“, „How Were We to Know“ und „All This Love“.

Neben diesen Liedern haben wir noch weitere Anspieltipps für dich. „Love“ zum Beispiel oder auch „My Boy Likes to Party“ und „Nothing We Can't Handle“. Ein tolles Album nicht nur für dunkle Wintertage für alle Hörenden, die mehr von Emeli haben wollen, als ihre Klassiker wie „What I Did for Love“ (mit David Guetta), „Read All About It (Pt. III)“ und „Free“ (mit Rudimental). www.emelisande.com