„How Were We to Know“ – Emeli Sandé

× Erweitern Foto: Giulia Savorelli Emeli Sandé „Es sind Geschichten von einer hoffnungslosen Romantikerin ...“

Foto: @emelisande Emeli Sandé Ihre neue Single überzeugt mit eingängiger Melodie und aufbauender Botschaft

Ein Comeback, auf das die Musikwelt gewartet hat. Die großartige Sängerin Emeli Sandé wird im Herbst ein neues Album veröffentlichen, „How Were We to Know“. Eine erste Single drauf gibt es seit heute: „There for You“. Wir haben das Video!

„There for You' handelt davon, dass ich immer Liebe für die Menschen empfinden werde, mit denen ich zusammen war. Selbst wenn ich ein paar Jahre lang sauer auf sie bin, werde ich mich immer um sie kümmern, ich werde immer wissen wollen, dass es ihnen gut geht. Denn wenn man sich einmal auf eine Liebe mit jemandem eingelassen hat, geht sie nicht einfach weg“, so die Künstlerin via E-Mail über die neue Single, die das Comeback einläuten wird.

Im Chat verrät die Sängerin weiter: „Wenn man einmal verletzt worden ist, ist es sehr schwer, die Scherben wieder aufzusammeln und sich erneut zu erlauben, verletzlich zu sein. Deshalb denke ich, dass diese Songs den Mut erforschen, den Liebe benötigt. Die Liebe zu anderen, aber auch zu sich selbst. Diese Lieder waren Teile eines Puzzles, das ich zusammensetzen musste und jetzt fühlt es sich an, als wäre der richtige Zeitpunkt, sie zu teilen. Es sind Geschichten von einer hoffnungslosen Romantikerin. Ich bin nämlich sehr romantisch und das bringt mich manchmal in Schwierigkeiten!“ emelisande.lnk.to/ThereForYou