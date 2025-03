„Humpe Humpe“ – Zum 40. Jubiläum

× Erweitern Foto: Peter Lindbergh

Inga und Annette Humpe feiern 2025 das 40-jährige Jubiläum ihres einzigartigen selbstbetitelten Debütalbums „Humpe Humpe“. Zu diesem besonderen Anlass erscheint das über lange Zeit physisch nicht erhältliche Album erstmals als Remaster.

Geboren im nordrhein-westfälischen Herdecke der 1950er-Jahre in eine Konditoren-Familie, studierten Inga und Annette nach der Schule Schauspiel und klassische Musik, bevor sich beide im Berlin der 1970er-Jahre wiederfanden und mitunter in Bands wie den Neonbabies und Ideal ihre musikalischen Wege begannen. Beide waren schon in der Berliner Musikszene bekannte und bedeutende Stimmen, als sie anfingen, gemeinsam Musik zu entwickeln und zu prägen. Annette und Inga Humpe haben erfolgreich Songs und Alben produziert, als Gastsängerinnen und Songwriterinnen gearbeitet und mit den Bands Ich + Ich sowie 2raumwohnung große kommerzielle Erfolge erzielt und Preise gewonnen.

Wir sind auch auf Instagram: