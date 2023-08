„I'm Gay But I'm Not Gay But I'm Gay“ – Lauv

Der Musiker und Komponist, er schrieb unter anderem für Charli XCX den Hit „Boys“ (wir berichteten), outete sich gerade auf Social Media. Oder auch nicht. Auf jeden Fall scheint er offen für viele Arten der Liebe und Erotik zu sein.

Der 28 Jahre junge Musiker postete auf seinem TikTok-Kanal einen Selfie und darauf den Satz „I’m gay but I’m not gay but I’m gay but I’m not gay“. Das erinnert etwas an Diplos „Nicht-Coming-out“. Queerness ist es aber definitiv, oder?