„I Used to Be in Love“ – Jake Shears

× Erweitern Foto: Damon Baker Jake Shears

Das Album „Last Man Dancing“ erscheint am 2. Juni

Beste Disco! Aktuelle Sounds treffen auf Studio-54-Glamour und dazu noch eine Prise Tragik. Diese wird natürlich weggegeigt!

Jake Shears beweist mit seinem neuen Lied „I Used to Be in Love“ einmal mehr, dass er Disco-Pop so perfekt und soulig beherrscht wie sonst nur noch Kylie oder die „alten Häsinnen“ Gloria, Grace und Diana.

Ein weiterer großartiger Vorbote aus dem kommenden Album (es soll am 2. Juni erscheinen, das Cover siehst du rechts) „Last Man Dancing“, auf dem sich dann auch ein Duett mit Kylie Minogue finden wird. Und nicht nur die Musik hat eine gehörige Portion Erotik inne, auch die neuen Pressebilder des Endes der 1970er geborenen Künstlers. Sexy! Über Jake Shears: Der am 3. Oktober 1978 in Arizona, USA geborene Musiker ist ein guter Freund von oben bereits erwähnter Kylie Minogue und die Stimme der Hits der Band Scissor Sisters, deren Erfolge wie „Fire with Fire“, „Let’s Have a Kiki“, „Take Your Mama“ oder „I Don’t Feel Like Dancin’“ alle kennen, die queeren Pop lieben. www.instagram.com/jakeshears