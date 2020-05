„I Wish I Knew“ von Forest Blakk

× Erweitern FOREST BLAKK

Forest Blakk

Seit einigen Jahren dominieren kernige Männerstimmen die Pop-Charts. Rag'n'Bone Man zum Beispiel oder auch Tom Grennan. Und jetzt kommt Forest Blakk.

Gerade hat er seine melancholische Ballade „I Wish I Knew“ am Start, sie ist ein Vorbote auf die noch 2020 kommende EP „Sideways“.

„’I Wish I Knew’ ist für alle, die sich je wünschten, sie könnten die Vergangenheit ändern. Die sich wünschten, wir könnten unsere Schritte zurückverfolgen, in der Hoffnung, Dinge anders zu tun. Vielleicht hättest du sie ein wenig länger umarmt, vielleicht hättest du ihn ein weiteres Mal geküsst oder vielleicht hätten wir ihnen die Worte ‚Ich liebe dich’ oft genug gesagt, damit sie ihren Weg zurück nach Hause zu unseren Herzen heile überstehen. Ich weiß nicht, ob es etwas verändert hätte, I wish I knew“, so der Sänger über sein aktuelles Lied.

Fun Facts: Der Kanadier lebte einst ein kurze Zeit in Deutschland, aus dieser Zeit stammt sein deutsches Lieblingswort: Schnuckiputz. „Das habe ich einfach geliebt. Es ist eines der Wörter, das gute Erinnerungen zurückbringt und mich zum Lächeln bringt ...“

www.forestblakk.com