IBIZA: 45 Tracks, die die Laune heben

„Sunset Moods“, „Pool Party Grooves“ oder „Beach Feelings“, die drei CDs des Samplers „Déepalma IBIZA 2020“ helfen, die Melancholie, die die Corona-Pandemie mit all ihren notwendigen Maßnahmen womöglich heraufbeschwört hat, zu überschreiben.

Und auch, wenn es noch lange dauern wird, bis es wieder so sein wird, wie wir es liebten, also angstfrei am Strand liegen, feiern und toben: Ab Juni kann man nach und nach wieder verreisen. Und wem das weiterhin zu gefährlich ist, der kann mit diesem starken Sampler seine Strandparty zu Hause feiern.