GENUSS: Entspann DICH!

Foto: M. Rädel Déepalma Records „IBIZA 2022“ CDs sind ja mittlerweile Retro-Kult. Da passt es doch, sie beim Hören auf ein 1950er-Tischchen zu platzieren, „IBIZA 2022“ erscheint am 17. Juni

So richtig entspannen, das wollen wir alle im Urlaub sowie im Leben. Und das bedeutet nicht, dass man nur auf der faulen Haut liegt.

Entspannung geht auch via Wandern, Familie, Partynacht, Weingenuss am Kamin oder Kompost umsetzen. Hauptsache ist, du fühlst dich wohl und genießt das, was du tust. Und auch die anstrengendsten Mitmenschen, es muss nicht immer die Schwiegermutter sein, stressen kaum, wenn man seine innere Ruhe gefunden hat.

Da kann praktizierte Achtsamkeit helfen, Religion und Liebe auch. Und Musik, denn wie kaum etwas anderes auf der Welt verhelfen Klänge und Rhythmen, Melodien und Gesang den allermeisten Lebewesen zu besserer Stimmung. Zur stressfreien Entspannung.

Foto: M. Rädel Zimmerpflanze Wir sind uns sicher: Dieser Steckling wuchs besser dank Vocal House

Tiere, Pflanzen, alle mögen Musik. Das ist übrigens auch wissenschaftlich belegt und auch im Selbstversuch im eigenen Umfeld schwoften und zwitscherten die gefiederten Mitbewohner lässig mit, wuchsen die Zimmerpflanzen besser.

Und jetzt kommt diese Klasse Werkschau „IBIZA 2022“ von Déepalma Records ins Spiel, drei CDs voller entspannter Grooves, sanfter Vocals, verträumter Pianos und wabernder Synthesizer. Unsere Anspieltipps sind Gypsymen Todd Terry mit seinem „Babarabatiri (David Penn Remix)“, „A Waiting Game (Martin Waslewski Remix)“ von Claptone feat. Nathan Nicholson, Yves Murascas „All About Housemusic (Sebb Junior Extended Remix)“, Milk & Sugar feat. Roland Clarks „Celebrate (Extended Mix)“ und Danilo De Santo mit „Bora Bora (Extended Mix)“. deepalma.com