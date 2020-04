Musik aus dem „Nassau Beach Club“

× Erweitern Foto: facebook.com/mrgaygermany Mr Gay Germany 2018 Halbfinale Ein Bild aus einem Ibiza-Shooting von der Wahl zum Mr Gay 2018

Nassau Beach Club CD Ibiza

Wenn man schon nicht hinreisen kann, um zu smoothen Beats abzufeiern, dann kommen die housigen Tracks aus dem „Nassau Beach Club“ auf Ibiza eben zu dir!

Die gerade erschienene Doppel-CD, gemischt von den „Nassau Beach Club“-DJs Alex Kentucky und David Crops , ist der ideale Begleiter für einen anstrengenden Homeoffice- oder Bürotag, wenn nicht ganz schief geht, aber auch nichts so richtig klappt – und du schon ahnst, dass du in wenigen Stunden für einige Stunden in irgendeiner Schlange anstehen wirst.

Also erst mal runterkommen und gute Laune sammeln! Unsere Anspieltipps sind „Funk U (Angelo Ferreri Remix)“ von Moon Rocket, „Love Is With You“ von Crazy P und „If I Pray“ von Schwarz & Funk.