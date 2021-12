Frost und Winterblues? Tanz und Wintergrooves!

× Erweitern Foto: M. Rädel Winter Im Winter sollte man viel spazieren gehen, das beugt depressiven Verstimmungen vor

Foto: www.instagram.com/ingoausderheide Mittelmeer, Strand, Skin, sexy Mit House-Beats im Ohr erinnert man sich noch lieber an den Mittelmeer-Urlaub

Entspanntes Deep House, ein bisschen Saxofon, eine Bass Drum, die antreibt, aber nicht nervt, entspannte Harmonien und etwas Gesang. So klingt Eskapismus im zweiten Corona-Winter mit (mehr oder weniger) geschlossenen Klubs.

Unser Musiktipp für diesen bisher wettertechnisch wirklich hyggeligen Winter ist „Ibiza Winter Moods, Vol. 3“ aus dem Hause Déepalma Records, der am Freitag erscheint.

Dank Yves Murasca und Rosario Galati bekommen wir Musik von der Sehnsuchtsinsel Ibiza, die für pralles Klubleben an malerischen Stränden steht, für Sonnenuntergänge zum House Beat – zum Beispiel von Milk & Sugar – für aufgedrehtes Feiern. Und das ist doch im kalten und dunklen Corona-Winter in Deutschland eine gute musikalische Sache, oder? Unsere Anspieltipps sind „Line of Fire (Tube & Berger Remix)“ von Booka Shade und „Humbled (Original Mix)“ von COEO.Hör mal in unseren Minimix rein, das Video gibt es unten. deepalma.com