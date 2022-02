IGGYs „this is iggy“ samt Track mit Sido

IGGY: „this is iggy“

„good old days“ hieß der erste Track, den der New Yorker Künstler Ignacio Ugarte als Iggy im Spätsommer 2021 veröffentlicht hat. Fortan ist alles noch etwas näher dran, tiefer gehend und um einiges persönlicher als unter dem Alias Lions Head.

Mit seiner brandneuen Single „down“ läutet der Singer-Songwriter nun die Pre-Order für sein zweites Studioalbum „this is iggy“ ein, das dennoch gewissermaßen ein Debut darstellt: Es ist das erste als Iggy, unter neuem Namen und mit allem, wofür er steht. Neben „down“ und seiner Vorgängersingle „good old days“ wird auch „alien“, der gemeinsame Song mit Deutschrap-Legende Sido, auf dem bevorstehenden Album „this is iggy“ (VÖ: 18.2.) vertreten sein.