ILIRA: So geht das!

× Erweitern Foto: HEKS Ilira

Foto: M. Rädel Ilira Die queere Szene liegt ihr am Herzen

Die Sängerin, die unter anderem als Stimme von Alle Farben zu Hitehren kam, präsentiert heute ihre neue Single „Royalty“.

Die Künstlerin mit der großen Stimme ist der beste Beweis, dass Diven nicht alt und anstrengend sein müssen. Nein, ILIRA ist optisch und von der gewählten Inszenierung ihrer Kunst eine waschechte Diva – aber ohne nervige Allüren. Das Voguing-Video unterstreicht den Text des neuen Lieds: „Es ist ein Aufruf an alle (...), sich Respekt zu verschaffen, sich nicht unter Wert zu verkaufen und sich das zu nehmen, was wir verdienen: das Beste!“ Wir telefonierten mit der Sängerin.

Dein neues Lied ist einmal mehr eine Hymne ans Selbstbewusstsein der Hörer. Wie wichtig sind dir positive Botschaften?

Sehr wichtig. Ich versuche in jeden Song eine Message reinzupacken. Wir sind durch die Musik und durchs Writing Influencer und sollten diese Macht auch nutzen.

Wie ist das Lied „Royalty“ entstanden?

Nach einem komplett langen Tag ... Wir hatten alle Lust und Laune und schrieben das Stück, ohne an einen Hit zu denken. Wir lieben alle R'n'B und hatten Lust auf diese Musikart.

In deinem Video ist Voguing ein zentrales Stilmittel. Was reizt dich an dieser Tanzart?

Genau. Ich liebe Voguing! Und die LGBTIQ*-Szene gehört zu meiner Musik, ich wollte sie mit in meine Musik integrieren. Voguing ist so eine krasse Tanzart, sie passt perfekt zu meiner Musik, ich wollte Voguing unbedingt dabei haben.

Wo wird man die demnächst live sehen können?

Da sind einige Festivals in Planung ...

*Interview: Michael Rädel