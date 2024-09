Im Paradies von Purple Disco Machine

× Erweitern Foto: D. Dirksen Erfolgreich zusammengarbeitet hat PDM schon mit unter anderem Calvin Harris, Boris Dlugosch und Faithless

Expand Purple Disco Machine aka Tino Piontek stammt aus zwar Dresden, sorgt aber mit Hits wie „Hypnotized“ überall auf der Welt für beste Unterhaltung

Disco und Paradies, zwei Wörter, die zusammengehören. Größen wie Cerrone ** und Boney M. *** kombinierten den idealen und friedlichen Ort, der alle Sehnsüchte erfüllt, schon zum Discobeat, Purple Disco Machine widmet ihm sein neues Album. Großartig.

Am 20. September soll das neue Album des Dresdner Musikers erscheinen: „Paradise“. Darauf zu finden sind gemeinsame Kompositionen mit unter anderem Metronomy, Jake Shears, Duke Dumont, Sophie and the Giants und Nothing But Thieves. Einmal mehr gelingt es Purple Disco Machine, Disco und High Energy zum Leben zu erwecken. Er wärmt keine alten Ideen auf, er macht keine Remakes, er präsentiert NEUE Musik mit einem wohligen Vintage-Touch. Klassische Song-Strukturen, beste Grooves und eine wohlig-wummernde Bass Drum, die das alles zusammenhält. Unser Anspieltipp ist seine Zusammenarbeit mit Chromeo: „Heartbreaker“, über diese Zusammenarbeit verrät er: „Die Arbeit mit Chromeo an meinem Album ist für mich ein echter Moment in meiner Karriere. Sowohl als Fanboy als auch, weil ich diese Jungs seit Jahren verfolge und sie einen echten Einfluss auf Purple Disco Machine haben. Aber auch als Produzent konnte ich mir vor 10 Jahren nicht einmal vorstellen, eines Tages mit Dave und Patrick ins Studio zu gehen und gemeinsam eine Platte aufzunehmen!“

*** der Chart-Hit „Children of Paradise“ erschien 1980

** das Album „Cerrone's Paradise“ erschien 1977

